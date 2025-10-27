【モデルプレス＝2025/10/27】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が10月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。祖母の若い頃の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】23歳美人インフルエンサー「激似」な祖母◆流那、祖母の写真公開流那は「ばぁの若い頃 なんか自分に似てる気がする どこなんやろ」と言葉を添え、1枚の白黒写真を投稿。大きな目が印象的な、スラリとしたワンピース姿の女性が写っている。◆