女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の月足天音が２７日までに自身のＳＮＳを更新。２６日に２６歳の誕生日を迎え祝福を受けたことを報告した。インスタグラムに「２６歳すたーと」と記した月足は、近距離での自撮り写真をアップ。「ＬＡＲＭＥｆｅｓありがとうございました大好きなあーりんさんからのメッセージも、ケーキも本当に幸せでした！」とつづり、巨大な赤色のケーキの写真も披露した。