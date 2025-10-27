本作品は、ママリユーザーさんの体験談から再編成した作品です。ストーリーのメインである朝は、とある日、自身の子どもを虐待していると通報を受けてしまいます。通告者はご近所さんで一番信用していた郷田さんだった。何故あの郷田さんがそんなことをしてしまったのか。彼女が誤った行動をしてしまったその動機とは一体？『ご近所さんに虐待通告されました』最終話をご覧ください。 主人公・2児の母で