ヒョンデブースでは「アイオニック5」と「インスター クロス」を展示 ヒョンデ ブースイメージ ジャパンモビリティショー2025でヒョンデは、未来モビリティへの挑戦を3つのテーマで表現する。Daring Moves for Hydrogen：未来を拓く水素技術ヒョンデは1998年以来、約27年間にわたり水素開発に注力してきた。金融危機をはじめとする数多くの困難のなかでも揺るぎない信念で挑戦を続けてき