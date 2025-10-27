人気漫画『キン肉マン』の原作者・ゆでたまごの「ゆでたまご専用」エッグスタンドが登場する。☆ゆでたまごのゆでたまご専用エッグスタンドをチェック！（写真4点）＞＞＞キャステムより漫画『キン肉マン』の公式グッズとして、目の前の卵が「ゆでたまご」であることがひと目で分かる「ゆでたまご専用エッグスタンド（ステンレス製）」が「嶋田隆司」の誕生日である2025年10月28日（火）の0時より登場する。累計発行部数8500万部の