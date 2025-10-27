27日、参政党の神谷宗幣代表が高市内閣の支持率について言及した。【映像】「笑顔」で支持率下落に触れる神谷代表記者から高市政権の支持率が65％（毎日新聞調査）と高い一方で参政党の支持率が低下傾向である受け止めを聞かれた神谷代表は以下のように答えた。「安倍元総理のときも、支持率がぐっと上がった。やはり皆さんアベノミクスだったり金融緩和だったり積極財政という『経済の閉塞感を打ち破ってほしい』という思いが