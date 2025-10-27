能登半島地震で液状化被害を受けた高岡市吉久地区で、破損した下水道管や隆起した道路などを一括して直すための工事が本格化しています。高岡市吉久地区では、液状化により、住宅が沈下し、道路が隆起して、住宅と道路の間に最大およそ50センチの段差ができたほか、下水道管がゆがみ、流れが悪くなっています。被害が大きかった市道の地下には、水道管と生活排水を流す汚水管が埋められていて、深いところにある汚水管を敷設し直す