28日、日米首脳会談に臨むアメリカのトランプ大統領。これに先立ち、トランプ大統領は日本に向かう大統領専用機の機内で、日米の「すばらしい友情」を発表するつもりだと話しました。トランプ大統領は、マレーシアから羽田空港に向かう「エアフォースワン」の機内で記者団の取材に答えました。日本で発表する事について問われると――トランプ大統領「すばらしい友情を発表するだけだ。安倍元首相の味方で友人だった新首相に会える