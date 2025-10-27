元TBSアナウンサー時代に「小林悠（はるか）」として活動し、現在はモデルやフリーアナウンサー、アロマセラピストなどの肩書を持つアンヌ遙香（40）が27日、インスタグラムを更新。白色のドレス姿を公開した。「イブニングドレスでの華やかな司会のお仕事。一日目は白にて」と書き出し、ボディーラインが浮き出るホルターネック型のドレス姿を公開。「#ライオンズクラブオセアルフォーラム札幌での開催は41年ぶりとのことで、し