脚本家三谷幸喜氏の新作ミュージカル「新宿発8時15分」が来春上演されることになり27日、天海祐希、香取慎吾ら15人のキャスト陣が発表された。26年4、5月に、東京、大阪、福岡3都市で上演予定。内容や公演日程、会場の詳細は明かされていない。15人の顔ぶれは、天海祐希、香取慎吾、尾上松也、ウエンツ瑛士、シルビア・グラブ、新納慎也、小林隆、浅野和之、今井朋彦、秋元才加、峯村リエ、藤本隆宏、小澤雄太、大野泰広、中島亜梨