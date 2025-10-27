俺（シンジ）は、妻のヒトミと息子のナオキとの3人暮らしをしている。共働きなので、子育てや家のことは夫婦で分担。平日ゆっくり一緒にいられない分、休みの日は子どもと一緒に出かけることが多い。先日は大型の動物園に行ってきた。そのとき、一人ぼっちでケガをして泣いている子どもを見つけたんだ。即座に救助に向かおうとするヒトミを、俺は止めた。そして係員さんに救助をお願いしたんだ。その行動に至ったのは、今までの経