ILLITが、1stシングルアルバム『NOT CUTE ANYMORE』を11月24日に韓国でリリースする。 （関連：ILLIT、女の子の夢を体現する唯一無二の世界観日本初ファンコンで見せたポテンシャルの高さ、芸術のすべて） 韓国での新譜リリースは、6月の3rdミニアルバム『bomb』以来約5カ月ぶり。タイトル名には、“もう可愛くない”という意味が込められている。同作品は、“世の中から見た私と、私が眺める私は同じではない