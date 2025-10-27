災害が発生した際に被災者に温かい食事を提供できるよう岡山市はキッチンカーの事業者で作る団体と協定を結びました。 【写真を見る】「被災者に温かい食事を」岡山市がキッチンカーの事業者で作る団体と協定 岡山市と協定を結んだのはキッチンカーの事業者41社が加盟する「岡山まちの賑わい創出協会」です。協定では、災害時にキッチンカー約30台を稼働させ市内の避難所などでカレーや唐揚げなど