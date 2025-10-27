À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿?²û¤«¤·¤Î¥Ý¡¼¥º?¤¬Âç¥Ð¥º¤ê½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¤¬X¤ÇÈäÏª¤·¤¿ÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î?·è¤á¥Ý¡¼¥º?¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö±«¤Î½ÂÃ«¤Ç¥Ð¥ë¥·¥ã¡¼¥¯¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖYUGUREMI¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃçºª¥¢¥¸(¤Ê¤«¤Ï¤ë¡¦¤¢¤¸)¡£±«¤ÇÇ¨¤ì¤ë³¹Ãæ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¼êÂ­¤ò¥Ô¥ó¤È¿­¤Ð¤·¤¿¸«»ö¤Ê?¥Ð¥ë¥·¥ã¡¼¥¯?¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£?¥Ð¥ë¥·¥ã¡¼¥¯?¤È¤Ï¡¢1981Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É