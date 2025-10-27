◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク2―5ロッテ（27日、都城）ソフトバンクの岩崎峻典投手（22）が先発し、5回8安打ながら2失点と粘投した。この日は、カーブとスライダーの緩急ある変化球を試すことと球数を減らすことをテーマにマウンドに上がった。初回、2死から2本の安打を浴びたが後続を打ち取り無失点。2回以降も毎回走者を出したが、ゴロを多く打たせて5回2失点で切り抜けた。カウント球で変化球を試し「や