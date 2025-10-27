福岡県警小倉北署は27日、北九州市小倉北区三萩野1丁目付近の道路上で27日午後2時ごろ、通行中の女子中学生が見知らぬ男性から「やっほー」と声をかけられ、付きまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男性は30〜40代くらいで身長160程度の小太り。黒髪天然パーマ、青色半袖シャツ、黒色ズボンを着用。