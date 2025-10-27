（株）サーベラス（新宿区）は１０月２４日、東京地裁へ破産申請し１０月２７日、破産開始決定を受けた。申請代理人は鈴木規央弁護士（アクトアドヴァイザーズ法律事務所、港区虎ノ門１−１７−１）。破産管財人には三森仁弁護士（あさひ法律事務所、千代田区丸の内２−１−１）が選任された。負債総額は約３１億円。インターネット広告などＷＥＢマーケティングを手掛けていた。銀行口座を持たない一部取業者との取引につい