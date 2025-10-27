日経平均株価が初めて５万円を上回りました。広島でも幅広い年代で投資に関する本が売れるなど関心が高まっています。 広島駅前の書店では、投資や貯蓄などお金に関する本を探す人の姿がみられました。 店舗の石田さんによりますと、少し前まではこうした本を手に取るのは「年配の人」という印象があったそうですが、今は「若い世代」にも売れているといいます。 関心の高まりを受けてＮＩＳＡなど投資に関する本の数も増え続け