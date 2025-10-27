中区の基町駐車場跡地に建設中の高層ビルに、アメリカの大手ホテルチェーン、ハイアットが運営するホテルの開業が発表されました。 安村恵美記者「立町電停のすぐ目の前で進む基町再開発事業。およそ３０階建てのビルの工事が今まさに進んでいます」 高さ約１６０ｍ、３１階建ての高層ビル、その名も「ＫＡＭＩＨＡＣＨＩ Ｘ」（カミハチクロス）１階から２階には飲食店などの店舗が入り、３階から６階は広島商工会議所が