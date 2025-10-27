マツダは先月の生産・販売台数を発表しました。いわゆる「トランプ関税」の影響で、アメリカでの販売台数は上期で３期ぶりに減少しました。 マツダは４月に発動したいわゆる「トランプ関税」で、アメリカ向けの生産を縮小した影響などで上期アメリカでの販売は前の年から１．９％少ない２０万９３４８台で３期ぶりに減少したと発表しました。 北米向けへの輸出はトランプ関税などをうけ生産の調整をした影響で上半期は９％減りま