県警の機動隊員が全国の警察が出場する剣道大会の２部で１５年ぶりに優勝しました。 県警の機動隊員で構成されるチームは、２１日に日本武道館で開催された全国警察剣道大会の２部で１５年ぶりに優勝し本部長へ報告しました。 この大会は警察官の心身の鍛錬と士気高揚につなげることを目的としていて、７０年以上前から実施されています。 県警は１試合で６人が出場する団体戦で計５試合を戦い接戦を勝ち切ったということ