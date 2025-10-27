インフルエンザの流行によって、札幌市内の小学校３校が１０月２８日から「学校閉鎖」になることが決まりました。学校閉鎖は札幌の小学校では今シーズン初めてです。学校閉鎖となるのは、札幌市立厚別東小学校・澄川小学校・手稲宮丘小学校の３校です。３校ではインフルエンザとみられる症状の欠席者数が全校児童の２０％以上に達し、感染の予防が図れないと判断されたことから、２８日からの学校閉鎖が決まりました。札幌市