マツダが10月27日に発表した2025年度上半期の国内での生産台数はおよそ34万台で、前年同期比で9・3％減りました。広島工場では「CX-5」の生産が増えたことなどにより、やや増産となりましたが、山口の防府工場で2割以上減り、全体ではマイナスとなりました。2025年10月27日