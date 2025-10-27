来月の全日本大学駅伝を前に、中国四国代表として５年ぶりに出場する広島経済大学の壮行会が行われました。 広島経済大学の陸上競技部は全日本大学駅伝に５年ぶり２４回目の本戦出場を決めました。 全日本大学駅伝は箱根駅伝と出雲駅伝と共に「学生三大駅伝」と呼ばれ、駅伝の大学日本一を決める大会です。 小川晴也主将「中四国枠の増枠というところを一番の目標にしているので、関東のチームだったりと勝負できるような