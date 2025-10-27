滋賀県長浜市の公共施設で女性のスカートの中を盗撮したとして、市役所職員の男が逮捕されました。撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、長浜市役所の職員・秀平文忠容疑者（56）です。警察によりますと、秀平容疑者は今年8月30日、長浜市が管理する市内の公共施設で、女性（50代）のスカートの中に、手に持ったスマートフォンを差し入れて撮影した疑いがもたれています。女性からの届け出を受けて警察が捜査したところ