俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜後9：00）に新たな競走馬・ロイヤルホープが登場した。ロイヤルホープは人気コンテンツ『ウマ娘』とコラボレーションしており、ネット上では早くもゲーム内で「実装してほしい！」声が出ている。【画像】凛々しい顔で強そう！『ウマ娘』姿のロイヤルホープ第3話（26日放送）では、ロイヤルヒューマン社の競馬事業部を救った競走馬のイザー