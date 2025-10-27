日本マクドナルドは紙ストローの提供を終了すると発表しました。今後は「ストローなしで飲めるフタ」が提供されます。日本マクドナルドによりますと、来月19日から順次、紙ストローから飲み口のついたストローなしで飲めるフタに切り替えるということです。フタの素材には使用済みペットボトルを再生したプラスチックを使用していて、テイクアウトやデリバリーの際にもこぼれにくくなっています。マクドナルドは2022年から容器など