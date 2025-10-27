来日したトランプ大統領ですが、現在、皇居で天皇陛下との面会にのぞんでいます。皇居前から岩永記者です。皇居前広場からお伝えします。さきほど午後6時ごろ、トランプ大統領が皇居の中に入りました。厳戒態勢の中、ひと目見ようと多くの人が詰めかけています。トランプ大統領を乗せた専用車「ビースト」は桜田門から入りました。後部座席に座って、中に入ったんですが、トランプ大統領が通った瞬間は、皆さん一斉にカメラやスマ