日本マクドナルドは来月からストローがなくても飲むことが出来るフタを導入し、紙ストローの提供を順次、終了すると明らかにしました。日本マクドナルドは現在、一部の商品をのぞき、冷たい飲み物は紙製のストローをつけて提供しています。来月19日から全国およそ3000店舗を対象に、新しく開発した「ストローがなくても飲みやすいフタ」に順次変更するとしています。また、この変更に伴い、紙ストローの提供を終了していくというこ