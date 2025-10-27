番組降板をめぐる日本テレビの対応に問題があったとしてタレントの国分太一さんが人権救済を申し立てたことについて、日本テレビの福田博之社長は「現在のままでは今後の対話に応じるのは難しい」との認識を示しました。日本テレビは国分太一さんにコンプライアンス上の問題があったとして番組の降板を決めましたが、国分さん側がこの対応をめぐって日本弁護士連合会に人権救済の申し立てをしています。日本テレビの福田博之社長は