元テレビ朝日社員でジャーナリストの玉川徹氏が27日、同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。報道各社の世論調査で高市早苗首相の内閣支持率が好数字をマークしていることに言及した。25、26日に行われたANN世論調査では高市内閣の支持率は58・7％で、石破内閣最後となった前月の調査から24・4ポイントの大幅上昇。不支持率は21・8％だった。玉川氏は政党支持率に注目し、国民民主党と参政党の支持率