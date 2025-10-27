日本シリーズ日程SMBC日本シリーズ2025は28日に甲子園球場に舞台を移して第3戦を行う。ここまでは1勝1敗。2年ぶり3度目の日本一を目指すセ・リーグ覇者の阪神と5年ぶり12度目の頂点を狙うパ・リーグ2連覇のソフトバンクは27日、同球場でそれぞれ全体練習を行った。第3戦の予告先発は阪神が才木、ソフトバンクがモイネロ。阪神は第1、2戦で無安打に終わった大山が打撃練習を行い、ソフトバンクは守備練習などに時間を割いた。