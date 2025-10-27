体操の世界選手権で獲得したメダルを手にする（左から）女子の杉原愛子、男子の橋本大輝と角皆友晴＝27日、東京都新宿区体操の世界選手権（ジャカルタ）に出場した日本代表が27日、東京都内で帰国会見に出席し、男子個人総合で3連覇した橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は「（パリ五輪で2連覇を逃して6位と）負けた分、自分が一番だと強い思いを持てた。体の状態が良く、わくわく感があった」と内村航平以来、2人目の快