アメリカから成田空港に覚醒剤およそ30キロ、末端価格17億円相当を密輸しようとしたとして、イギリス国籍の61歳の男が逮捕・起訴されました。イギリス国籍のスチュワート・クーパー被告（61）は今月6日、アメリカから成田空港に覚醒剤およそ30キロをスーツケースに入れて密輸しようとしたところを現行犯逮捕され、その後、起訴されました。東京税関成田税関支署などによりますと、成田空港で1人の旅行客から押収した覚醒剤の量とし