全国高校サッカー選手権大会の石川県大会は、11月2日にベスト4がぶつかります。能登半島地震から2回目の選手権大会を迎える能登の高校は「能登に笑顔を」を合言葉に戦っています。 石川県大会の準々決勝。前回王者で、初の連覇を目指す金沢学院大学附属。 金沢学院大附・石山 アレックス 主将「石川といえば金沢学院といわれるようになってほしいですし、 うちのつなぐサッカーを全国に広めていきたいと思ってい