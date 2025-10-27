「ブリックス茅ケ崎」の外観＝１６日、茅ケ崎市ＪＲ茅ケ崎駅（茅ケ崎市）北口に予定する商業施設「ＢＬｉＸ（ブリックス）茅ケ崎」の開業が、１１月２７日に決まった。１月に閉店したイトーヨーカドー茅ケ崎店跡地で、既存ビルと立体駐車場を活用して内装を一新する。スーパー「マルエツ」など計３５店舗が出店。１階は中華料理チェーン「餃子（ギョーザ）の王将」やパスタ専門店「洋麺屋五右衛門」など飲食店が中心。４階は地