渋谷の夜が、ひときわ熱を帯びた。10月12日（日）、Spotify O-EASTと東間屋を舞台に特別イベント「and supported by Ploom」が開催された。加熱式たばこブランド「Ploom」を展開するJTが協賛。大々的な告知はなされなかったにも関わらず、会場には開場前から長蛇の列ができた。○▼超大盛況！ アメリカと日本のヒップホップがリンクした夜Spotify O-EASTのフロアは大満員！ 豪華ゲストが揃い踏みするとあって、観客のボルテージも