日本トイザらスは、全国のトイザらス、ベビーザらス店舗およびトイザらス・ベビーザらス オンラインストアにて、マタニティ・ベビー用品の「ブラックフライデー」セールを開催する。全国のトイザらス、ベビーザらス店舗では11月7日開店時間より、オンラインストアでは11月6日12時00分より、対象商品を大幅割引価格で提供する。ブラックフライデー11月7日〜11月13日の7日間、「マタニティ・ベビー用品」のブラックフライデーセール