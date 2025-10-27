女優の柴咲コウが27日、東京・日比谷で行われた「第38回東京国際映画祭」(TIFF)のレッドカーペットに登場した。柴咲コウ映画『兄を持ち運べるサイズに』(11月28日公開)で主演を務める柴咲は、共演の満島ひかり、中野量太監督とともに登場。肩出しのロングドレスで美貌を放ち、フォトセッションではダブルピースなどお茶目なポーズも披露していた。作家・村井理子氏が実際に体験した数日間をまとめたノンフィクションエッセイ『兄の