ドル指数は値動き落ち着く、先週末並み水準で揉み合い＝ロンドン為替 週明けはドル指数の値動きが限定的。本日これまでのレンジは９８．８４０から９８．９９９まで。先週末２４日の９８．９５２から９９．１００レンジ内での動きにとどまっている。先週末終値９８．９５２を挟んだ上下動となっている。 先週末に発表された米ＣＰＩが予想を下回り、当初はドル売り反応が広がった。しかし、流れは続かず買い戻されて週末