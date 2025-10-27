ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」は、11月4日の「いい推しの日」にちなんだイベント『かむくらの神推し！』を初開催する。【画像】どうとんぼり神座「推しのセリフキャンディ」イメージ推し活グッズ（アクリルスタンド、チェキ、ペンライト、ぬいぐるみなど）を提示すると、さまざまなプレゼントがある。11月3日〜9日には、対象店舗で、推しグッズと写真を撮って楽しめる神座特製の漫画風プリントデザインキャンディ