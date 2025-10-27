福島県の沖合でまとまった地震活動になっているエリアがあります。今月に入ってマグニチュード5の地震がおきましたが震度1以上を観測した場所はありませんでした。陸から離れた、海溝軸の外側でおきる地震、アウターライズ地震について社会部災害担当・中濱弘道デスクが解説します。【週刊地震ニュース】■北海道道東地方で震度5弱の地震も大きな被害なし10月20日から26日までの1週間、国内で震度1以上の地震が33回あり、このうち