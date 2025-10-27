news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「ルーブル盗難で逮捕者 決め手は黄色いベスト…DNA鑑定」のニュースについてお伝えします。◇◇◇フランスのルーブル美術館で起きた、被害総額が155億円とされる盗難事件。「逃げてるぞ！逃げてるぞ！」（逃走時とみられる映像）現場から黄色ベストの人物が逃走する姿もとらえていました。その白昼堂々の犯行からおよそ1週間。事件に大きな進展がありました。捜査当局が25日夜に