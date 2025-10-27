【セリエA】パルマ 0−0 コモ（日本時間10月25日／エンニオ・タルディーニ・スタジオ）【映像】GK鈴木彩艶がFKで決定機演出の瞬間パルマのGK鈴木彩艶がFKを蹴り、威力と精度の高いキックで決定機を創出。フィールドプレーヤーがキッカーを担うことが一般的なピッチ中央付近からのキックに、ファンが驚きながら興奮している。セリエA第8節でパルマはコモと対戦。公式戦10試合連続で先発を果たした鈴木は、相手にボールを保持さ