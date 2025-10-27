Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月27日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は、先週24日にデイリーダブルを決めたTEAM雷電。先発は本田朋広（連盟）が務める。追い風吹く中、HONDAのエンジンはさらに回転数を上げるか。【映像】TEAM雷電、さらに連勝続くか？TEAM雷電は24日、第1試合を本田、第2試合を黒沢咲（連盟）で連勝達成。一気にポイントを伸ばし、チーム順位も4位に浮上した。全10チームでプラスが5