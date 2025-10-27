長野県松本市の私立・松本国際高長野県松本市の私立・松本国際高の野球部で、保護者から集めた多額の部費などが使途不明となっていることが27日、部関係者への取材で分かった。部関係者は2千万円程度が不明とし、業務上横領の疑いがあるとして、口座を管理していた元監督の男性（56）に対する告発状を近く、県警に提出する方針を固めた。男性は27日、共同通信に「（着服は）絶対にあり得ない」と否定した。男性は数年前まで監