サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードのブラジル代表ＦＷビニシウスが２６日のバルセロナとのクラシコで途中交代を言い渡されたことで不満を爆発、チームを出て行くとした。中継テレビ局のダゾーンが伝えた。試合の７１分、同じブラジル代表のＦＷロドリゴとの交代が告げられると、ビニシウスは「俺？俺？監督！」と明らかに納得していない表情で、ピッチを去る際には「チームから出て行く。出て行った方がいい」と