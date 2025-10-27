2025年10月27日より、日本最大規模の国際映画祭「第38回東京国際映画祭」が始まりました。今年もイベントが盛りだくさんで大盛り上がりの予感......！なんと10月28日からは、誰でも気軽に映画を鑑賞できる、入場無料の「屋外上映会」が開催されるんです。気になるあの映画を特別な空間で...「屋外上映会2025」は、10月28日から11月5日までの9日間限定のイベント。期間中は、東京ミッドタウン日比谷の日比谷ステップ広場で計23作品