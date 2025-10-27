大分市の足立市長は市の財政状況について、2026年度から毎年歳出超過が続き、2029年度までの不足額は累計で100億円を超えるという試算を明らかにしました。 ◆大分市 足立信也 市長「非常に厳しい財政運営を強いられるような状況が継続していく試算」 27日の定例会見で、大分市の足立市長は、このように述べ、今後の市の財政状況が非常に厳しい状況にあると説明しました。 税収の増加などで歳入は増えるものの、職員の人件費や