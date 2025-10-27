10月27日（現地時間26日、日付は以下同）。ダラス・マーベリックスが、ホームのアメリカン・エアラインズ・センターでトロント・ラプターズ戦に臨んだ。 今シーズンのマブスは、23日のサンアントニオ・スパーズ戦（92－125）、25日のワシントン・ウィザーズ戦（107－117）を落として2連敗。オフェンシブ・レーティング95.2とフィールドゴール成功